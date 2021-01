Bayerns Ministerpräsident Söder hat Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns oder umfassende Lockerungen gebremst.

Er sei sehr skeptisch, schon ab 10. Januar wieder Öffnungen in Aussicht zu stellen, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse jetzt die Zahlen nachhaltig senken. Der CSU-Vorsitzende forderte einen weiterhin entschlossenen Kampf von Bund und Ländern gegen das Corona-Virus. Es komme nicht darauf an, die bequemste Lösung zu finden, sondern die wirkungsvollste.



Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Kanzlerin Merkel darüber beraten, wie es nach dem 10. Januar mit den Corona-Beschränkungen weitergehen soll.

