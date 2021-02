Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich zurückhaltend zu möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab Mitte Februar geäußert.

Die Zahlen seien zwar ermutigend, da es bei den Neuinfektionen einen spürbaren Trend nach unten gebe, sagte er der Funke-Mediengruppe. Man könne aber noch nicht abschließend sagen, wo das Land am 14. Februar stehen werde. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten wollen Mitte kommender Woche entscheiden, wie es dann mit dem Lockdown weitergehen soll.



Zuvor hatte Spahn in Aussicht gestellt, dass es in einigen Monaten beim Corona-Impfstoff eine Wahlmöglichkeit geben wird. Sobald genügend Dosen vorhanden seien, werde eine Auswahl wie bei anderen Impfstoffen auch teilweise möglich sein.

