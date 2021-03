Die Debatte um Lockerungen der Corona-Regeln nimmt nun auch innerhalb der Bundesregierung an Fahrt auf.

Bundesgesundheitsminister Spahn warnte vor raschen Lockerungen, die vielleicht in vier oder sechs Wochen wieder hinterfragt werden müssten. Lockerungen könnten nur Schritt für Schritt passieren, allein die Öffnung von Schulen und Kitas führe zu Millionen Bewegungen jeden Tag, sagte Spahn am Abend bei einer Veranstaltung des Mittelstandsverbandes. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und die Wirtschaftsminister der Länder dringen dagegen auf branchenübergreifende Öffnungsschritte aus dem Lockdown bereits in diesem Monat. In einem mit den Wirtschaftsverbänden abgestimmten Öffnungskonzept, das der Nachrichtenagentur AFP voriegt, rücken sie dabei von der ausschließlichen Orientierung an bundesweiten Inzidenzwerten ab. Altmaier hatte bereits am Freitag als Kriterium die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsämter oder die Auslastung der Intensivbetten ins Gespräch gebracht.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.