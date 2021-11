Österreich geht ab Montag in den Lockdown, und eine Impfpflicht ab Februar ist beschlossen. (dpa/Roland Schlager)

Das kündigte Kanzler Schallenberg in Wien nach einem Bund-Länder-Gipfel an. Das Land leide unter einer massiven vierten Infektionswelle, die mit den bisherigen Maßnahmen nicht gebrochen werden könne, sagte Schallenberg zur Begründung. 2G habe zu einem Anstieg der Impfzahlen geführt, der aber nicht ausreiche. Es gebe zu viele radikale Impfgegner.

Wegen der dynamischen Verbreitung des Corona-Virus wird zudem ab Montag wieder ein Lockdown für das gesamte Land verhängt. Das öffentliche Leben soll für maximal 20 Tage heruntergefahren werden. Die Österreicher dürfen dann nur noch aus dringend notwendigen Gründen das Haus verlassen. Schulen und Kindergärten sollen den Angaben zufolge aber offen bleiben. Spätestens ab dem 13. Dezember soll es für Geimpfte und Genesene dann aber keinen Lockdown mehr geben. Dann soll wieder die 2G-Regel gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steht in Österreich bei knapp 1.000, und seit mehr als einer Woche werden täglich mehr als 10.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Besonders dramatisch ist die Lage in Salzburg und Oberösterreich. Mancherorts gelangen Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen.

