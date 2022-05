Wetter

Locker bewölkt, abends örtlich Niederschläge, 16 bis 31 Grad

Das Wetter: Aufgelockert bewölkt oder sonnig. Abends an der Nordsee Schauer, in der Mitte vereinzelt Gewitter. 16 bis 31 Grad. Morgen im Osten und in der Mitte anfangs gebietsweise Regen, später abklingend. Sonst wechselnd bewölkt. Im Südwesten im Tagesverlauf Schauer, teils Gewitter. 16 bis 28 Grad.

11.05.2022