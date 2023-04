Frühling (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein)

Die Vorhersage:

Locker bewölkt oder sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte 9 bis 13 und in der Südwesthälfte 14 bis 19 Grad. Morgen verbreitet Schauer, teils kräftig mit der Gefahr von Sturmböen. 10 bis 17, im Westen und Südwesten bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist trocken, im Osten noch einzelne Schauer. An der See und im Südwesten länger sonnig. Temperaturen 11 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.