Die US-Justiz will einen weiteren Libyer für das Lockerbie-Attentat von 1988 vor Gericht stellen.

Der scheidende US-Justizminister Barr sagte bei einer Pressekonferenz, dass Anklage gegen den früheren libyschen Geheimagenten Masud erhoben werden solle. Masud soll für den Bombenbau zuständig gewesen sein. Libyen habe hierfür die entscheidenden Hinweise geliefert, betonte Barr. Die US-Regierung werde die libysche Führung um seine Auslieferung bitten, damit ihm in den USA der Prozess gemacht werden könne. Der Verdächtige sitzt derzeit in Libyen in Haft.



Bei dem Attentat am 21. Dezember 1988 waren 270 Menschen getötet worden. Darunter befanden sich 190 US-Bürger. Wegen des Anschlags mussten sich bereits zwei Libyer vor Gericht verantworten.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.