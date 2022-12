34 Jahre nach dem Anschlag

Die abgestürzte Pan-Am-Maschine des Lockerbie-Attentats im Dezember 1988 (AP/Keystone via dpa (Archivbild))

Vor zwei Jahren kündigten die USA Anklage gegen den mutmaßlichen Mitverschwörer an. Der ehemalige libysche Geheimdienstmitarbeiter Abu Agila Masud befand sich zu dem Zeitpunkt noch in Libyen in Haft. Bereits Jahre zuvor soll er sich in einem Verhör geständig gezeigt haben. Demnach soll der Anschlag vom libyschen Geheimdienst angeordnet worden sein. Nach Angaben des US-Justizministeriums soll Masud auch an dem Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek "La Belle" im Jahr 1986 beteiligt gewesen sein, bei dem zwei US-Soldaten und eine türkische Frau getötet worden waren.

Der britische Sender BBC berichtete im vergangenen Monat, Masud sei von einer libyschen Miliz entführt worden. Unklar ist, unter welchen Umständen der Mann nun an die Vereinigten Staaten überstellt wurde.

Libyen übernahm Verantwortung für Anschlag

Die Hintergründe des Lockerbie-Terroranschlags wurden nie vollständig aufgeklärt. 1991 waren bereits zwei weitere libysche Geheimdienstmitarbeiter wegen des Bombenanschlags von Lockerbie angeklagt worden. Einer wurde 2001 in Schottland für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Libyen übernahm im Jahr 2003 die Verantwortung für den Anschlag und zahlte 2,7 Milliarden US-Dollar an die Hinterbliebenen der Opfer.

Bei dem Anschlag auf einen PanAm-Jumbo vor 34 Jahren waren 270 Menschen getötet worden. Das Flugzeug war unterwegs von London nach New York, als es über der schottischen Kleinstadt Lockerbie explodierte. Das Attentat erfolgte im Zuge einer militärischen Konfrontation zwischen Libyen und den USA, die 1986 zur Bombardierung von Tripolis geführt hatte.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.