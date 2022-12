34 Jahre nach dem Anschlag

Die abgestürzte Pan-Am-Maschine des Lockerbie-Attentats im Dezember 1988 (AP/Keystone via dpa (Archivbild))

Das teilte das Justizministerium in Washington mit. Unklar ist, unter welchen Umständen der Mann an die Vereinigten Staaten überstellt wurde. Als vor zwei Jahren gegen ihn in den USA Anklage erhoben wurde, befand er sich noch in Libyen in Haft. Grund war seine mutmaßliche Beteiligung an dem Anschlag auf die Berliner Diskothek "La Belle" im Jahr 1986.

Bei dem Anschlag vor 34 Jahren waren 270 Menschen getötet worden. Das Passagierflugzeug war unterwegs von London nach New York, als es über der schottischen Kleinstadt Lockerbie explodierte. 2001 wurde bereits ein früherer libyscher Geheimdienstoffizier verurteilt. Libyen übernahm im Jahr 2003 die Verantwortung für den Anschlag und zahlte 2,7 Milliarden Dollar an die Hinterbliebenen der Opfer.

