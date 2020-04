Politiker müssten in der Coronakrise anhand unterschiedlicher Virologen-Meinungen und unterschiedlicher Kriterien ihre Entscheidungen abwägen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). "Dann müssen sie noch einmal abwägen, wie groß ist das Risiko der reinen Infektionen und welche sonstigen sozialen, menschlichen, wirtschaftlichen Schäden richten sie in der Gesellschaft an, wenn sie alles geschlossen halten."

"Das ist mir zu virologisch gedacht"

Auf eine grundsätzliche Strategie - ob vollkommene Eindämmung der Epidemie oder eher mäßiges Abflachen der Infektionskurve mit dem Ziel der sogenannten Herdenimmunität - wollte sich Laschet nicht festlegen. "Das ist mir viel zu virologisch gedacht. Ich halte nichts von der Durchseuchungstheorie, und die anderen Theorie überzeugen mich auch nicht restlos. Das ist auch nicht der Job des Politikers, sich in die Virologenstreitigkeiten zu begeben", betonte Laschet. Ein Virologe könne ihm nicht sagen, ob es gut sei, wenn ein Kind monatelang nicht in die Schule geh. Ebenso wenig, welche Schäden entstünden, wenn ein Mensch durch Arbeitslosigkeit depressiv werde. Laschet betonte aber, dass er die Meinung der Virologen achte.

Den wirtschaftlichen Schaden, der durch die Epidemie entstanden ist, könne man zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer berechnen. Es sei aber ein gigantischer. "Ich warne vor der Illusion, dass der Staat das alles mit Rettungsschirmen auffangen kann", so Laschet.

Kritik im Zusammenhang mit Heinsberg-Studie "zu kleinteilig"

Kritik im Zusammenhang mit der sogenannten Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck wies Laschet als "an den Haaren herbeigezogen" zurück. Welche PR-Agentur dabei mitgewirkt habe, wisse er nicht, sagte der Ministerpräsident. Es sei ihm "zu kleinteilig", darüber zu diskutieren, welche Agentur oder Pressestelle die Studie begleitet habe.

Mit Blick auf Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland sprach sich Laschet dafür aus, Kirchen, Moscheen und Synagogen wieder für Gläubige zu öffnen. "Wenn man Läden wieder öffnet, darf man auch in Kirchen beten", sagte der Ministerpräsident.

