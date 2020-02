Die Linkspartei hat Bundesfinanzminister Scholz Unterstützung für eine Lockerung der Schuldenbremse zugesagt, um notleidenden Kommunen zu helfen.

Der stellvertretende Fraktionschef der Linken, De Masi, sagte in Berlin, seine Partei würde eine Grundgesetzänderung unterstützen, welche die Investitionsbremsen in den Kommunen löse. Zugleich appellierte er an Scholz, sich nicht vom Widerstand der Union abhalten zu lassen. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Rehberg, sagte im Deutschlandfunk, die Zuständigkeit für die Kommunen liege bei den Ländern. Sollte der Finanzminister hier mit Bundesmitteln eingreifen wollen, müsse er das Grundgesetz ändern. Das verbiete sich von selbst, fügte Rehberg hinzu.



Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte berichtet, Scholz wolle die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend aussetzen, um die Verbindlichkeiten finanzschwacher Kommunen zu übernehmen.