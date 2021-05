Die Unions-Bundestagsfraktion unterstützt den Verordnungsentwurf von Bundesjustizministerin Lambrecht für die Rückgabe von Grundrechten an Geimpfte und Genesene.

Die gesundheitspolitische Sprecherin, Maag, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, man trage die Vorschläge aus dem SPD-geführten Ressort mit. Zwar seien einige Details noch zu klären. Man könne die Beratungen im Bundestag aber noch in dieser Woche abschließen. Um darüber hinaus keine weitere Zeit zu verlieren, solle der Bundesrat dann auch nicht erst Ende Mai abschließend beraten, sondern möglichst in einer vorgezogenen Sondersitzung. Maag betonte, die Zeit dränge auch angesichts zahlreicher in Karlsruhe anhängiger Verfassungsklagen gegen die sogenannte Bundesnotbremse. Sie fügte hinzu die Rücknahme von Grundrechtsbeschränkungen biete auch einen Anreiz, sich impfen zu lassen und auf diese Weise schneller eine Herden-Immunität zu erreichen.



An bereits Geimpfte appellierte die CDU-Politikerin, sich noch in Zurückhaltung zu üben, bis auch die Jüngeren mit Vakzinen versorgt seien, die in der Pandemie Solidarität bewiesen hätten.

