Der Bundestag stimmt heute über eine Veränderung des Personenbeförderungsgesetzes ab.

Bundesverkehrsminister Scheuer will einen rechtlichen Rahmen für Angebote neuer Anbieter wie dem Fahrdienst-Vermittler Uber schaffen, der per Handy-App bestellt wird. Beispielsweise sollen Wagen solcher Anbieter nicht mehr in jedem Fall zum Betriebssitz zurückfahren müssen.



Das Taxi-Gewerbe protestiert gegen die geplanten Änderungen. Die Unternehmen beklagen einen unfairen Wettbewerb. Scheuer argumentiert, in den Verhandlungen mit den Koalitionsfraktionen und dem Bundesrat sei ein "ausgewogener Kompromiss" gefunden worden.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.