Das Signal, das vom saarländischen Corona-Sonderweg ausgeht, mag richtig sein. Es braucht einen Systemwechsel im Umgang mit der Pandemie. Einschränkungen verlängern und immer wieder verlängern ohne Perspektive, das ist der Bevölkerung kaum mehr zuzumuten.

Aber die geplanten Lockerungen im Saarland, die Ernennung eines ganzen Bundeslandes zur Corona-Modell-Region kommen zum falschen Zeitpunkt.

Noch am Dienstag war der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, im Nachgang zur Diskussion um die Corona-Osterruhe der Auffassung, es sei richtig, "die Bremse reinzuhauen". Die geplante Osterruhe kommt bekanntermaßen nicht, dafür aber kommen nun Lockerungen im großen Stil. Eine neue, wiedergewonnene Normalität, gestützt auf Stäbchen und Teststreifen. Die beiden Ansätze - entworfen innerhalb von Stunden - könnten gegensätzlicher nicht sein.

(imago / Political-Moments)Michael Kretschmer (CDU) - "Tests sind kein Allheilmittel"

Der Gedanke, über Ostern alles runterzufahren, sei richtig gewesen, aber leider nicht richtig vorbereitet worden, kritisierte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Dlf. Das habe Vertrauen zerstört. Er warnte davor, dass mit den derzeitigen Instrumenten die Pandemie nicht aufgehalten werden könne.

Nicht mehr als eine Momentaufnahme

Ja, es stimmt, augenblicklich sind die Infektionszahlen im Saarland niedrig, aber es ist nicht mehr als eine Momentaufnahme, einer der fünf saarländischen Landkreise hat die magische Inzidenz-Marke von 100 bereits wieder überschritten. Um zu sehen, ob es funktioniert, den Menschen über Tests und Nachverfolgung mehr Lebensqualität zu bieten, hätte es gereicht, einen Landkreis ins Rennen zu schicken und nicht gleich das ganze Land.

Die Ankündigung der saarländischen Landesregierung, die von verschiedener Seite, wie etwa dem Städte- und Gemeindebund, Lob erfährt, sie ist nicht solidarisch und als Feldversuch nicht abgesprochen. Kein Wunder also, wenn Kritik laut wird, dass ein Bundesland, das sich gerade 80.000 zusätzliche Impfdosen gesichert hat, um der Virus-Mutation zu trotzen, lockert, wenn andere stillhalten.

Falscher Zeitpunkt für saarländischen Sonderweg

Jetzt werden auch noch die französischen Nachbarn in toto zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Schon seit Wochen ist das nachbarschaftliche Miteinander an der Grenze zum Erliegen gekommen, weil die Einreise aus dem Departement Moselle an hohe Test-Hürden geknüpft ist. Und nun macht das Saarland seinen französischen Nachbarn mal eben vor, was in Pandemiezeiten savoir vivre heißt. Es ist ganz einfach der falsche Zeitpunkt für den saarländischen Sonderweg.

Tonia Koch (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Tonia Koch, geboren 1956 in Wadern im Saarland, hat in München VWL, Politik und Geschichte studiert. Nach einer längeren Stage bei der EU-Kommission startete sie ihre journalistische Laufbahn beim Saarländischen Rundfunk (SR), erst beim Hörfunk, dann beim Fernsehen. Mitte der 1990er Jahre wechselte sie als Leiterin einer Kommunikationsabteilung in die Wirtschaft. Seit 2000 berichtet sie als Landeskorrespondentin für das Deutschlandradio aus Saarbrücken, Luxemburg und dem deutsch-französischen Grenzgebiet.