"Stufenweise öffnen": Mario Draghi, Ministerpräsident Italiens (dap/Pool/Ansa/Alessandro Di Meo)

Dazu gehört etwa das Ende des Homeschoolings für Schüler der Grund- und Sekundarschulen, unabhängig von der Zahl der positiv getesteten Schüler in einer Klasse. Zudem wird die Gültigkeit des Impfpasses für Geboosterte und Genesene auf einen unbegrenzten Zeitraum statt bisher nur für sechs Monate ausgeweitet. Ministerpräsident Draghi erklärte, Italien solle auf dem Weg der Wiederöffnung stufenweise vorankommen.

In Tschechien stimmte derweil das Abgeordnetenhaus einem Gesetz zu, das die zum 1. März auslaufenden Regeln ablöst. Es ermöglicht der Regierung, Geschäfte zu schließen, Testpflichten festzulegen und den Schulbetrieb einzuschränken. Zuletzt hatte das Oberste Verwaltungsgericht des Landes die 2G-Regel in Hotels und Gaststätten gekippt. Ministerpräsident Fiala kündigte daraufhin an, die Vorschrift auch für Sport- und Kulturveranstaltungen abzuschaffen.

