Die Bundesregierung appelliert mit Nachdruck an die Länder, die sogenannte Corona-Notbremse einzuhalten - also gegebenfalls Lockerungen rückgängig zu machen und den Lockdown wieder in Kraft zu setzen. Doch erste Landkreise und eine Stadt scheren bereits aus.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, der Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 3. März müsse umgesetzt werden, nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern eben auch in seinen schwierigen.

Drei aufeinanderfolgende Tage mit Inzidenz über 100

Kanzlerin Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten vereinbart, dass die Lockdown-Regeln wieder in Kraft treten, wenn die Inzidenz in einem Bundesland oder einer Region an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 steigt.



Das bedeutet, dass es mehr als 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt. Zwei Landkreise in Brandenburg haben bereits angekündigt, trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 keine schärferen Corona-Regeln einzuführen. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Bundesregierung erkenne die Gefährlichkeit der jetzt herrschenden Situation an - und das sollte jeder.

"Ungute Entwicklungen"

"Wenn man Beschlüsse fasst, geht man immer davon aus, dass sie dann auch Realität werden. Die Umsetzung liegt bei den Ländern", erläuterte Seibert. "Steigende Inzidenzen, steigende Fallzahlen, insbesondere auch in der jüngeren Bevölkerung, kein Rückgang mehr der Belegung der Intensivbetten - das sind ungute Entwicklungen, auf die wir alle zusammen reagieren müssen."



Auf die Frage, ob es realistisch sei, dass es zu Ostern weitere Öffnungen gebe, machte Seibert darauf aufmerksam, dass am kommenden Montag - zwei Wochen vor Ostern - Bund und Länder erneut über die Lage beraten wollen. Bereits an diesem Mittwoch gebe es eine Telefonkonferenz. Das Thema dann: die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne.

Inzidenzwert am Montag

Bundesweit stieg der Inzidenzwert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von 79 auf 82,9. In den Ländern und Regionen sind die Werte unterschiedlich. Bundesweit gab es am Montag 6.604 registrierte Corona-Neuinfektionen. Das sind rund 1.600 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg um 47 auf 73 418. Dem bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert zufolge stecken 100 Infizierte derzeit rechnerisch 119 weitere Menschen an.

"Halbe Kraft" in Pirmasens

Nicht nur in Brandenburg steht die Notbremse offenbar zur Disposition. So wird sie in der Stadt Pirmasens nur "mit halber Kraft" gezogen, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in der rheinland-pfälzischen Stadt seit mehr als drei Tagen bei über 100 liegt. "Halbe Kraft" heißt: Zwar gelten ab Montag strengere Regeln wie zum Beispiel eine Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und beim Einkaufen. Die Geschäfte bleiben aber weiter geöffnet. So lautet eine Allgemeinverfügung der Stadt vom Sonntag.



Die rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung sieht in dem Fall eigentlich folgendes Vorgehen vor: eine nächtliche Ausgangsbeschränkung, eine Begrenzung der Mobilität auf höchstens 15 Kilometer und Schließungen von Geschäften. Immerhin: In Pirmasens darf man nur noch eine Person eines anderen Hausstandes treffen, auch wird die maximale Kundenzahl im Einzelhandel verringert. Doch die Geschäfte bleiben grundsätzlich offen. Dies im Einzelhandel anders zu handhaben "wäre aufgrund der besonderen Situation vor Ort unverhältnismäßig und rechtswidrig", wird der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) in einer Mitteilung der Stadt vom Sonntag zitiert.

Nicht isoliert betrachten

Der starke Anstieg lasse sich insbesondere auf Corona-Ausbrüche in mehreren Kindergärten zurückführen. Die seien für knapp 44 Prozent der 64 Neuinfektionen der vergangenen Woche verantwortlich. "Bei der Entscheidung über zusätzliche Schutzmaßnahmen dürfen Inzidenzen alleine nicht isoliert betrachtet werden", wird Zwick weiter zitiert. Es sei nicht ersichtlich, dass der lokale Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen am aktuellen Infektionsgeschehen überhaupt einen maßgeblichen Anteil hätten.

Was geschieht in Nordrhein-Westfalen?

Spannend dürfte es auch werden, wie die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vorgehen. Denn schon in der vergangenen Woche gab es einen Pressebericht, dass die "Corona-Notbremse" in dem bevölkerungsreichsten Bundesland nicht automatisch greife. Das meldete die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Samstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.



"Wenn alleine durch die vielen zusätzlichen Testungen bei einem ansonsten stabilen Infektionsgeschehen die Zahlen steigen, muss man das bei den weiteren Bewertungen mit einbeziehen", erklärte ein Sprecher von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dem Blatt.



Also: Greift die Notbremse? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte dazu bei seiner Pressekonferenz als CDU-Vorsitzender in Berlin: "Das ist verabredet, dass dann die Mechanismen wirken. Es ist kein Automatismus: Man muss genau sehen, woran liegt es." Es könne dazu aber in unterschiedlichen Kreisen unterschiedliche Antworten geben.



Für die weiterführenden Schulen in NRW - und nicht nur dort - begann jedenfalls am Montag wieder der Präsenzunterricht. In Köln jedenfalls stieg die Inzidenz bereits auf mehr als 100 - aber erst heute, also noch nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 15.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Deutschland setzt AstraZeneca-Impfstoff weiterhin ein (Stand 15.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.