Ein Zettel mit der Aufschrift "Jeder darf hereinkommen! Kein 2G mehr!" hängt in der Tür eines Ladengeschäfts in Rosenheim. (Peter Kneffel/dpa)

Bundeskanzler Scholz sagte im Bundesrat, die wissenschaftlichen Prognosen zeigten, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht sei. Er stellte einen ersten Öffnungsschritt nach dem nächsten Bund-Länder-Treffen am 16. Februar in Aussicht. Weitere Lockerungen könnten dann im Frühjahr folgen, sagte Scholz. Das Gesundheitsministerium verwies auf eine Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass man ein Abflachen des Anstiegs sehe, aber der Höhepunkt der fünften Welle noch nicht erreicht sei.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt nun bei 1.472. Binnen eines Tages wurden 240.172 Neuansteckungen gemeldet und damit erstmals seit langem weniger als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg laut RKI auf 6,46. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Auf Intensivstationen lagen zuletzt 2.360 Corona-Erkrankte und damit nur noch rund halb so viele wie Anfang Dezember 2021.

