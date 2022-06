Einige Orte lägen teils mitten in Kiefernforsten ohne Übergang zur Bebauung, sagte der Grünen-Politiker dem Evangelischen Pressedienst. Sie seien ohne einen etwa 50 Meter breiten Schutzstreifen hochgefährdet. Er sei überzeugt, dass das Problem inzwischen erkannt werde. Über Umsetzung und Auswahl der Flächen für die Rodungen sei noch Verständigung nötig.

Der Feuerökologe Johann Goldammer wies im Deutschlandfunk auf finanzielle Probleme hin. Kommunen wüssten in Zeiten angespannter Haushaltslagen nicht, ob Kosten von Seiten Dritter übernommen würden - etwa vom Bund, erklärte er. Bei den jüngsten Bränden in Treuenbrietzen und Beelitz sei daher wohl auf den Einsatz von Löschpanzern verzichtet worden. Die Brandbekämpfung hatte sich besonders schwierig gestaltet, weil noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden liegen. Am Wochenende drangen die Flammen dicht an mehrere Ortschaften heran. Sie wurden vorsorglich evakuiert. Dank Regens sind die Waldbrände derzeit weitgehend unter Kontrolle.