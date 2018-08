Bundestrainer Löw hat sich in seiner Analyse der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland selbstkritisch gezeigt. Das Ausscheiden bei der WM sei ein absoluter Tiefschlag gewesen, sagte Löw in München. Alle seien weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Seine allergrößte Fehleinschätzung sei es gewesen, dass er geglaubt habe, man könne mit Ballbesitzfußball und Dominanz durch die Vorrunde kommen.

"Ich hätte die Mannschaft - das war fast schon arrogant - frühzeitig auf stabilere Spielweise vorbereiten müssen", meinte Löw. Die zweite Erkenntnis aus dem Turnier sei es gewesen, dass man zum Gewinnen eines Turniers Enthusiasmus brauche. Es sei nicht gelungen, bei den Spielern das nötige Feuer zu entzünden.



Co-Trainer Thomas Schneider wird künftig nicht mehr dem Trainerteam angehören. Wie Löw bekanntgab, soll Schneider die Leitung der Scouting-Abteilung übernehmen.



Löw äußerte sich auch zur Debatte um die Fotos der Nationalspieler Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Man habe dieses Thema unterschätzt, räumte er ein. Er habe gedacht, nach dem Besuch der Spieler bei Bundespräsident Steinmeier sei die Debatte beendet. Löw betonte, es habe in seiner gesamten Amtszeit niemals innerhalb der Mannschaft eine Form von Rassismus gegeben. Auch hätten sich Özil und Gündogan immer mit den Werten des Teams identifiziert und immer mit Begeisterung für Deutschland gespielt.



Löw verzichtet beim Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf Sami Khedira. Dagegen berief Löw mit Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Thilo Kehrer von Paris St. Germain und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) drei Neulinge. Neben Khedira nahm Löw auch Torwart Kevin Trapp, Marwin Plattenhardt und Sebastian Rudy nicht mehr ins Team. Am 6. September spielt die deutsche Mannschaft gegen Weltmeister Frankreich, drei Tage später muss das DFB-Team gegen Peru antreten.



Das nächste sportliche Ziel ist für Löw und sein Team die Europameisterschaft 2020.