Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag mit Stammtorwart Manuel Neuer an. Am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland bekommt dann Marc-André ter Stegen einen Platz in der Startelf.

Das gab Bundestrainer Joachim Löw bekannt. In der Abwehr werde die deutsche Mannschaft am Samstag mit einer Vierer-Abwehrkette um Matthias Ginter und mit Linksverteidiger Nico Schulz beginnen. Wer dort außerdem zum Einsatz komme, sei noch unklar. Im Mittelfeld plane der Bundestrainer mit Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und Toni Kroos, im Angriff sei Serge Gnabry gesetzt.



Die deutsche Fußballnationalmannschaft kann sich schon am Samstag für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren, falls im Parallelspiel Nordirland gegen die Niederlande weniger Punkte holt als Deutschland gegen Weißrussland.