Eine beliebte Frage in Vorstellungsgesprächen lautet: "Welche Schwächen haben sie?" Auf diese Frage kann man antworten, man sei zu perfektionistisch. So wird die Schwäche zur Stärke, denn gegen Perfektion kann niemand etwas haben.

Bundestrainer Joachim Löw hat es bei der sogenannten WM-Analyse des Deutschen Fußball Bundes ähnlich gehalten. Es sei sein Fehler gewesen, dass er die Spielweise von 2014, dem Jahr des Titelgewinns in Brasilien, perfektionieren wollte. Das sei "arrogant" gewesen.

Außerdem habe der Enthusiasmus gefehlt, auch weil das Trainerteam in der Trainingsarbeit nicht darauf abgezielt habe. Löws Analyse war selbstkritischer als man es erwartet hatte, es war auf der anderen Seite aber nicht mehr als das Mindeste was nach dem sporthistorisch frühen WM-Ausscheiden verlangen werden konnte. Und es war deshalb auch dürftig, wenn man bedenkt, dass sich Löw für diese Auswertung zwei Monate Zeit gelassen hat.

Kein Kontakt zu Özil

So war es auch das erste Mal, dass er sich zum Fall Özil geäußert hat und zu dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Der Bundestrainer erweckte dabei den Eindruck, wie schon einige Nationalspieler und der DFB-Präsident zuvor, dass Özil seinen Mitspielern Rassismus unterstellt habe. Ein Vorwurf, den Mesut Özil so nie gemacht hat. Ihm ging es mehr um den DFB.

Hier zeigt sich, dass die DFB-Führung noch keine Lehren aus der Özil-Affäre gezogen hat. Vielleicht, weil es auch weiterhin bequem ist, sie als einen Grund für das frühe Scheitern bei der WM ins Feld führen zu können. Dass der Umgang mit Spielern mit Migrationshintergrund aber auch in Zukunft ein Thema sein wird, wird auch den DFB-Verantwortlichen bewusst sein, denn in den Nachwuchsmannschaften sind viele Spieler, die eine ähnliche Familiengeschichte haben wie Özil.

Wenig Neues

So bleibt der Rücktritt ein gesellschaftlich trauriges Kapitel in der Geschichte des DFB, und Nachwuchsspieler werden sich in Zukunft gut überlegen, ob sie im Trikot eines Verbandes auflaufen wollen, der einen so verdienten Spieler wie Mesut Özil bei fremdenfeindlichen Anschuldigungen im Stich gelassen hat.

Die sportliche Analyse von heute war nachvollziehbar, sie war ehrlich - sie war aber auch ziemlich erwartbar und der vollmundig angekündigte Umbruch wurde nicht vollzogen. Das Team bleibt nahezu unverändert und auch die Versetzung eines Co-Trainers wird keine großen Auswirkungen haben.

Ob durch die heutigen Erklärungen die Nationalelf von Zuschauern wieder mehr Unterstützung erfährt, bleibt abzuwarten, denn die wird es nur geben, wenn die Nationalelf spielerisch überzeugt. Ansonsten wird die Kritik an den Funktionären schnell wieder aufleben. Dann war die ganze Analyse vielleicht umsonst und Joachim Löw braucht schneller als gedacht die richtigen Antworten in einem Vorstellungsgespräch für einen neuen Trainerjob.