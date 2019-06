Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung sieht einen massiven Mangel an Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer in Deutschland.

BGL-Hauptgeschäftsführer Engelhardt sagte, wenn man jetzt nicht handle, würden alsbald in einigen Bereichen Waren und Produkte nicht mehr so verfügbar sein, wie man das kenne. Laut Engelhardt fehlen verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 30.000 bis 60.000 Fahrerinnen und Fahrer.



Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem viele Fahrer aus Osteuropa eingesetzt wurden, führte Engelhardt aus, vermeldeten mittlerweile auch die Kollegen in Polen, dass sie Fahrer suchten. Aus Rumänien sei zu hören, dass 30 Prozent der Fahrerstellen nicht besetzt werden könnten. In anderen Ländern sei die Situation änlich. Als Grund führte Engelhard die Arbeitsbedingungen an. Für viele jungen Leute sei das Thema Work-Life-Balance, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit dem Job als Kraftfahrerin oder Kraftfahrer nicht mehr vereinbar.