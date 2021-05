Die Deutsche Post profitiert weiter vom in der Corona-Krise gestiegenen Paketaufkommen und hat zum Jahresauftakt ein Rekordergebnis verbucht.

Der Umsatz von Januar bis Ende März stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro, wie der Konzern in Bonn mitteilte. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen habe sich auf 1,9 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Unter dem Strich erwirtschaftete die Deutsche Post DHL im ersten Quartal einen Konzerngewinn von 1,2 Milliarden Euro, vier Mal so viel wie im Vorjahresquartal.



Der Start in das neue Geschäftsjahr sei so dynamisch gewesen wie noch nie, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Post, Appel. Der Konzern erhöhte deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr 2021.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.