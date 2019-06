Die Löhne in Deutschland sind im ersten Quartal 2019 um gut 2,5 Prozent gestiegen.

Abzüglich der Inflationsrate von 1,4 Prozent bleibt den Arbeitnehmern damit ein Zuwachs des Reallohns von 1,2 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Löhne in den Bereichen Information und Kommunikation überdurchschnittlich, jeweils etwa um fünf Prozent. Auch in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen fiel das Plus deutlich aus. Bei Lehrern und Erziehern fiel der Zuwachs dagegen geringer aus.