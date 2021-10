Bei den Stundenlöhnen in Deutschland gibt es nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen West und Ost.

In den fünf ostdeutschen Flächenländern verdienten im Frühjahr 2018 rund 35 Prozent der Beschäftigten weniger als zwölf Euro pro Stunde. In den westdeutschen Bundesländern inklusive Berlin waren es nur gut 25 Prozent. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die von der Bundestagsfraktion der Linken abgefragt wurden. In Mecklenburg-Vorpommern verdienten demnach fast 40 Prozent der Beschäftigten weniger als zwölf Euro pro Stunde; in Hamburg waren es dagegen nur gut 20 Prozent.



Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, sagte der Nachrichtenagentur afp, bei den Löhnen sei man meilenweit von der Einheit entfernt. Es sei skandalös, dass im Osten jeder Dritte Beschäftigte im Niedriglohnsektor arbeiten müsse. Die kommende Bundesregierung müsse Niedriglöhne beenden, die in die Altersarmut führten.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.