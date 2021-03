Frauen in Deutschland haben im vergangenen Jahr 18 Prozent weniger Geld verdient als Männer.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erwirtschafteten Frauen einen Stundenlohn von 18,62 Euro brutto und damit 4,16 Euro weniger als Männer. Die Differenz beträgt in Westdeutschland 20 Prozent, in Ostdeutschland lediglich sechs Prozent.



Der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap verringerte sich im Vergleich zu 2019 um einen Prozentpunkt. Dabei wird mit einbezogen, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, seltener Führungspositionen einnehmen und häufiger in Teilzeit arbeiten. Im Gegensatz dazu beziffert der bereinigte Gender Pay Gap, inwieweit Frauen selbst bei gleichwertiger Qualifikation für dieselben Tätigkeiten im Schnitt schlechter bezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.