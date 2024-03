Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gibt es auch bei den Bonuszahlungen. ein. (picture alliance/dpa/Sascha Steinach)

In Deutschland bekommen Frauen bei Bonuszahlungen durchschnittlich 6,1 Prozent weniger, wie das ifo Institut nach einer Analyse mit über 270 Unternehmen im DACH-Raum mitteilte. In Österreich beträgt die Lücke zwischen Männern und Frauen 7,2 Prozent. Die Unternehmen in der Schweiz zahlen Frauen durchschnittlich 5,2 Prozent weniger Bonus.

Beim Grundgehalt liegt die Lohnlücke in Deutschland den Berechnungen zufolge bei 2,7 Prozent. Durch die Bonuszahlungen erhöht sie sich bei den analysierten Unternehmen auf 3,0 Prozent beim Gesamtgehalt.

Auch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte neue Daten zum sogenannten Gender Pay Gap. Demzufolge hat sich die Lohnlücke im vergangenen Jahr nicht verringert. Frauen verdienten durchschnittlich brutto 20,84 Euro pro Stunde und damit 18 Prozent weniger als Männer, hieß es.

Ein Großteil der Lohnlücke ist laut Bundesamt darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger als Männer in Teilzeit arbeiten sowie in Branchen oder Berufen, in denen schlechter bezahlt wird.

