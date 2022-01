Es gibt immer noch große Lohnunterschiede bei Beschäftigten in Ost- und Westdeutschland. (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Dies geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, auf die die Linksfraktion im Bundestag hinweist. Die Lohnlücke schwindet demnach nur langsam.

Den Angaben zufolge lag der Bruttoverdienst in Vollzeit in den westlichen Bundesländern und Berlin zuletzt durchschnittlich bei 4.237 Euro monatlich. In den fünf östlichen Bundesländern waren es 3.442 Euro. Linksfraktionschef Bartsch forderte die Bundesregierung auf, sich für eine Angleichung bis 2025 einzusetzen.

Erhebliche Unterschiede bestehen nicht nur zwischen Regionen, sondern auch zwischen Branchen sowie zwischen Männern und Frauen. Auch die Lebenshaltungskosten sind regional verschieden.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.