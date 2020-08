In Kabul ist die Große Ratsversammlung afghanischer Würdenträger zusammengekommen, um über die geplanten Friedensverhandlungen mit den Taliban-Milizen zu beraten.

Dabei geht es auch um die Forderung der Islamisten, 400 ihrer Kämpfer freizulassen, darunter auch jene, die als besonders gefährlich eingestuft werden. Die Taliban hatten dies zur Vorbedingung der seit Monaten geplanten Friedensgespräche gemacht.



US-Außenminister Pompeo appellierte an die Mitglieder der Loja Dschirga, der Freilassung der Häftlinge zuzustimmen. Er sagte in Washington, diese Entscheidung sei zweifellos unpopulär. Aber sie werde zum Ergebnis haben, dass die Gewalt in Afghanistan abnehme und direkte Gespräche ermöglicht würden, die am Ende in Friedensverhandlungen münden könnten. Die USA seien bereit, diesen Prozess weiter zu unterstützen.