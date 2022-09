Lokalpolitiker fordern Rücktritt Putins. (picture alliance / dpa / Russian President Press Office / Pavel Byrkin)

In dem Text, aus dem mehrere deutsche Medien zitieren, heißt es, Putins Entscheidung für eine Spezialoperation in der Ukraine weise Anzeichen von Hochverrat auf - unter anderem, weil die russischen Armee-Einheiten nun vernichtet und - so wörtlich - junge, arbeitfähige Bürger getötet oder zu Invaliden würden. Die Rhetorik Putins habe das Land faktisch in die Epoche des Kalten Krieges zurückgeworfen.

Den Unterzeichnern der Petition drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Erst im Juli war ein Moskauer Bezirksverordneter zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er in einer Sitzung gegen den Krieg aufgetreten war.

