Rechtsextremismus

Seine Familie und er hätten gemerkt, dass sie nicht alleine seien, führte der SPD-Politiker auf Twitter aus. Zudem bedankte er sich bei der örtlichen Polizei für die "tolle Arbeit". Der mutmaßliche Angreifer wurde inzwischen festgenommen. Es handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Bayreuth. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler von einem ausländerfeindlich motivierten Übergriff aus. Der Lokalpolitiker war am Freitag vor seinem Haus Opfer attackiert worden. Wie sein Bruder, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bayern-SPD, Arif Tasdelen, mitteilte, erlitt der Bayreuther durch die Attacke einen doppelten Nasenbeinbruch.

Im nordrhein-westfälischen Erkelenz war Anfang der Woche das Auto des Grünen-Stadtrats Manoj Subramaniam unter anderem mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Wie die " Rheinische Post " berichtete, wurde zuvor zweimal die Seitenscheibe seines Wagens eingeschlagen. Ende 2019 hatte es Übergriffe auf die Geschäftsstelle der Grünen in Erkelenz gegeben. Auch er teilte via Facebook mit, er habe in den vergangenen Tagen "so viele Mails und Nachrichten bekommen", er sei "einfach überwältigt".