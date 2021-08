Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Lokführergewerkschaft GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen.

Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte dem "Spiegel", bei dem Tarifstreit mit der Bahn gehe es nicht um die Interessen der Beschäftigten, sondern um die Überlebensfähigkeit der GDL. Sie habe in den meisten Bahnbereichen kaum oder gar keine Mitglieder und damit keine Legitimation für einen Arbeitskampf.



Die GDL will am Vormittag über ihr weiteres Vorgehen informieren. Gewerkschafts-Chef Weselsky hatte jüngst mit weiteren Arbeitsniederlegungen gedroht, sollte die Bahn kein besseres Angebot vorlegen. Bisher stelle sich die Bahn taub, sagte Weselsky. Eine gütliche Lösung scheine nicht in Sicht.



Die GDL fordert in der Tarifauseinandersetzung unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn ist mit der Lohnerhöhung einverstanden, will sie aber über einen längeren Zeitraum strecken. Eine Rolle spielt auch der Machtkampf zwischen der GDL und der deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.

