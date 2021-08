Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL führt bundesweit zu zahlreichen Zugausfällen und erheblichen Verspätungen.

Nach Angaben der Bahn fährt nur ein Viertel der Züge im Fernverkehr. Im Regionalverkehr könnten 40 Prozent der üblichen Verbindungen angeboten werden. Betroffen vom Streik seien insbesondere die östlichen Bundesländer, aber auch in Nordrhein-Westfalen fielen zehn Regionalbahn-Linien ganz aus. In Metropolregionen wie Frankfurt am Main und Stuttgart fuhren S-Bahnen laut Bahn nur im Stundentakt. Die noch fahrenden Züge seien zum Teil sehr stark ausgelastet. Bis zum Streikende am Freitagmorgen um zwei Uhr erwartet der Konzern weiter starke Beeinträchtigungen für Reisende und Pendler. Im Güterverkehr sind den Angaben zufolge bislang 190 Züge betroffen. Es drohe ein Riss der Lieferketten für die deutsche und europäische Industrie.



Der Vorsitzende der GDL, Weselsky, äußerte sich zufrieden über den Arbeitskampf. Er schloss weitere Streiks nicht aus. Man werde mit der ersten Maßnahme nicht durch sein, sagte er in Berlin. Eine Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.