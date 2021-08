Mitten in der Urlaubszeit müssen Bahnreisende in dieser Woche mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Grund ist der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit den Lokführern. Der Güterverkehr und der Personenverkehr sind betroffen. Was kommt auf Bahnkunden zu? Was können sie tun? Was steckt hinter allem? Wir haben die Eckpunkte zusammengefasst.

Dauer des Streiks

Der Streik hat Dienstagabend begonnen und soll am frühen Freitagmorgen um 2 Uhr enden. Ab Mittwochfrüh werden bundesweit nur noch ein Viertel der IC- und ICE-Verbindungen angeboten. Der Nahverkehr wird ebenfalls nur eingeschränkt bedient.



Beim Regionalverkehr will das Unternehmen versuchen, in den Metropolregionen und im ländlichen Raum ein Grundangebot für Schüler und Pendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beizubehalten. Für die Zeit des Streiks gelten bestimmte Sonderregeln. Die wichtigsten können Sie im Folgenden nachlesen.

Ersatzfahrplan

Die Bahn hat einen Ersatzfahrplan aufgelegt. Für den Fernverkehr soll er in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator abrufbar sein. Man könne trotz des Ersatzfahrplans jedoch nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kämen, betonte ein Bahnsprecher. Man bitte daher Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssten, ihre Reise möglichst zu verschieben.

Gekaufte Tickets und Zugbindungen

Gegenüber den Kunden wolle man sich sehr kulant zeigen, betonte das Unternehmen. Die für den Streikzeitraum gelösten Karten könnten bis einschließlich dem 20. August bei aufgehobener Zugbindung genutzt werden. Auch eine Erstattung der Zugtickets ist möglich. Wenn der gewählter Zug streikbedingt eine Verspätung von mehr als 60 Minuten hatte oder sogar komplett ausgefallen ist, gelten die gesetzlichen Fahrgastrechte.



Wie die ARD-Rechtsredaktion schreibt, können Kunden im Nahverkehr auf andere Züge ausweichen, "wenn abzusehen ist, dass sie mit ihrem eigentlichen Zug mindestens 20 Minuten zu spät ankommen." Wer dann beispielsweise einen ICE statt einer Regionalbahn nehme, müsse zwar die teureren Tickets zunächst lösen bzw. einen Aufpreis bezahlen, könne die Kosten aber später im Reisezentrum oder online zurückfordern.

Sitzplatzreservierungen

Sitzplatzreservierungen können nach Angaben der Konzerns kostenfrei umgetauscht werden.

Sonderhotline

Es wurde eine kostenfreie Sonderhotline eingerichtet. Sie ist unter der Nummer 08000/996633 zu erreichen.

Position der Bahn im Tarifkonflikt

Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Bahn-Personalvorstand Seiler appellierte an die GDL: "Es gilt jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen und dort Lösungen zu vereinbaren". In einer Zeit, wo viele reisten und im Urlaub seien, sei ein Streik völlig unangemessen. Juristisch werde man aber zunächst nicht gegen den Arbeitskampf vorgehen. Es gelte jetzt eine Einigung zu finden.

Position der GDL im Tarifkonflikt

Die GDL hatte die monatelangen Tarifgespräche bereits Anfang Juni für gescheitert erklärt. Die Bahn habe bisher provoziert und keine Interesse an einer Einigung gezeigt, begründete GDL-Chef Weselsky den Streik. In einer Urabstimmung hätten sich 95 Prozent der GDL-Mitglieder für flächendeckende Arbeitskämpfe ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent. Dies zeige, so Weselsky, deutlich die Stimmung der Belegschaft. Der GDL reicht das aktuelle Angebot der Bahn nicht aus. Sie fordert unter anderem frühere Lohnerhöhungen und einen Corona-Bonus von 600 Euro. Mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte der Konzern bereits im vergangenen Jahr einen Sanierungstarifvertrag geschlossen, den die GDL als völlig unzureichend kritisiert hat. Mittwochmorgen stellte sich Weselsky auch den Fragen im Deutschlandfunk [Audio].

Konkurrenz zwischen GDL und EVG

Zusätzlich kompliziert wird die Tarifrunde dadurch, dass EVG und die GDL beide den Anspruch erheben, für fast alle der 185.000 Beschäftigten in Deutschland beim Schienenpersonal zu verhandeln. Die Bahn sieht sich aber gezwungen, das Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Danach gilt ein Tarifvertrag nur dort, wo die jeweilige Gewerkschaft die Mehrheit hat. Laut Bahn hat die GDL nur in 16 der rund 3.000 Einzelbetriebe des Konzerns die Mehrheit. Weselsky widersprach im DLF allerdings der Einschätzung, die GDL trage einen Machtkampf mit der fEVG aus.

Aktuelle Lage der Deutschen Bahn

Bereits vor der Corona-Krise hatte der Staatskonzern mit schrumpfenden Gewinnen und Unpünktlichkeit zu kämpfen. Nach einem Verlust im Corona-Jahr 2020 von fast sechs Milliarden Euro waren es im ersten Halbjahr 2021 immer noch 1,4 Milliarden. Dazu kommen die Milliarden-Kosten der Flutkatastrophe. Seit April und mit den Corona-Lockerungen hatte die Bahn allerdings wieder einen Aufwärtstrend gespürt. Gerade der Güterverkehr entwickelte sich zudem positiv. Auf der anderen Seite ist die Bahn auch wegen chronischen Personalmangels gerade bei Lokführern verwundbar für Streiks.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.