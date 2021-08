Der Rechtsstreit des inhaftierten Wikileaks-Gründers Assange mit den USA geht heute in eine neue Runde.

Vor einem Gericht in London beginnt eine Anhörung, in der es um den Einspruch der Vereinigten Staaten gegen ein früheres Urteil geht. Das Strafgericht in der britischen Hauptstadt hatte im Januar einen US-Auslieferungsantrag wegen der schlechten psychischen Gesundheit Assanges und der zu erwartenden Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten abgelehnt. Assange kam aber nicht auf freien Fuß, weil die USA Berufung einlegten.



Die amerikanische Justiz wirft dem Australier vor, gemeinsam mit einer Komplizin geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben.

