Nach der EU hat auch die britische Regierung das Mandat für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit verabschiedet.

Wie ein Sprecher von Premierminister Johnson in London mitteilte, wurden Leitlinien für die Gespräche über Handel, Sicherheit und Verteidigung mit der Europäischen Union beschlossen. Ziel sei es, die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit Großbritanniens wieder herzustellen. Auch die EU-Europaminister hatten am Mittag das Mandat mit London für ihren Unterhändler Barnier verabschiedet. Es stellt dem Königreich Freihandelsabkommen ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen in Aussicht, verlangt aber Garantien gegen Sozial- und Umweltdumping. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen die Gespräche in der kommenden Woche beginnen.