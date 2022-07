Ost-Ukraine

Großbritanniens Außenministerin Liz Truss verlangt von Russland Aufklärung über den Tod eines britischen Entwicklungshelfers in der Ukraine. (AFP / dpa / Olivier Douliery )

Nach Angaben der Ministerin war Urey in der Ukraine als Entwicklungshelfer tätig, als er in Gefangenschaft geriet. Die Separatisten bezeichnen den 45-Jährigen hingegen als Söldner. Ihren Angaben zufolge starb er bereits am 10. Juli. Eine medizinische Untersuchung habe ergeben, dass er an mehreren chronischen Krankheiten gelitten habe, er sei aber "angemessen" medizinisch versorgt worden. Laut seiner Familie hatte Urey Diabetes.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.