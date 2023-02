Ukraine-Krieg

London bietet Kiew Kampfjet-Ringtausch mit NATO-Partnern an

Großbritannien bietet nach Aussage von Verteidigungsminister Wallace an, Kampfjets an mittel- und osteuropäische Staaten zu liefern, wenn diese im Gegenzug ihre Maschinen sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben.

24.02.2023