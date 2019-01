Im britischen Parlament werden mehrere Gesetzentwürfe vorbereitet, um ein ungeordnetes Ausscheiden aus der Europäischen Union zu verhindern.

Das berichten britische Medien. Eine parteiübergreifende Gruppe arbeitet demnach an einem Vorschlag, weitere Verhandlungen mit der EU zu führen. Ein anderer Antrag konservativer Politiker ziele darauf, die Wirkung der Austrittserklärung nach Artikel 50 des EU-Vertrags auszusetzen, um Zeit zu gewinnen. Ein Sprecher der oppositionellen Labour-Partei unterstützte dies.



Handelsminister Fox kritisierte solche Bestrebungen. Das Parlament habe kein Recht, den Brexit-Prozess in dieser Weise zu beeinflussen, sagte Fox in der BBC. Die Entscheidung der Bürger für den EU-Austritt müsse umgesetzt werden.



Premierministerin May muss den Abgeordneten morgen ihre Pläne für das weitere Vorgehen darlegen. Nach einem Bericht der "Sunday Times" strebt sie einen bilateralen Vertrag mit Irland an, um Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Die umstrittene Backstop-Regelung aus dem Abkommen mit der EU wäre damit nicht mehr nötig.