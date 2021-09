Die britische Impfkommission hat sich gegen generelle Corona-Impfungen von Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren ausgesprochen.

Zur Begründung teilte sie mit, die gesundheitlichen Vorteile seien für gesunde Menschen dieser Altersgruppe marginal. Zudem wurde auf einen möglichen Zusammenhang von Herzmuskelentzündungen und mRNA-Impfstoffen hingewiesen. Etwaige Langzeitfolgen diesbezüglich seien noch nicht abschätzbar. Die britische Impfkommission empfiehlt jedoch Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche, die an Herz, Lunge und Leber erkrankt sind.



Vor einer Woche erst hatte das Gesundheitsministerium in London mitgeteilt, man bereite sich auf die flächendeckende Impfung der 12- bis 15-Jährigen in England vor.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.