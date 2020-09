Die neue Verhandlungsrunde zwischen der EU und der britischen Regierung wird von Forderungen Londons überschattet, am bereits bestehenden Brexit-Abkommen Änderungen vorzunehmen.

Konkret geht es um Nordirland. Im ratifizierten Brexit-Vertrag hatte London unter anderem zugesichert, dass es zum benachbarten EU-Mitglied Irland keine harte Grenze geben werde. Die britische Regierung möchte einzelne Passagen nun modifizieren. Der für Nordirland zuständige Staatssekretär Lewis räumte vor dem Parlament ein, dass dies gegen internationales Recht verstoßen würde - wie er sich ausdrückte jedoch nur "in einer sehr spezifischen und begrenzten Weise".



EU-Chefunterhändler Barnier verlangte von der britischen Regierung, sich an Zusagen zu halten. In den aktuellen Verhandlungen geht es eigentlich um das Abkommen, das die künftigen Handelsbeziehungen nach der Brexit-Übergangsphase Ende des Jahres regeln soll.

