In Großbritannien hat sich das Kabinett in einer Dringlichkeitssitzung mit der Festsetzung des britischen Tankers "Stena Impero" durch die iranischen Revolutionsgarden befasst.

Ein Sprecher von Premierministerin May forderte anschließend in London erneut die umgehende Freigabe des Schiffes. Über konkrete Maßnahmen gegen den Iran machte er keine Angaben. Außenminister Hunt will das Parlament im Laufe des Tages über das weitere Vorgehen informieren. Er hatte Teheran zuvor mit Sanktionen gedroht.



Die "Stena Impero" war am Freitag in der Straße von Hormus in Gewässern des Oman von den Revolutionsgarden beschlagnahmt worden. Das Schiff soll gegen die internationalen maritimen Regeln verstoßen haben. London bestreitet das.