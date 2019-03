Am Tag des ursprünglich geplanten EU-Austritts stimmt das britische Parlament heute erneut über das Brexit-Abkommen ab.

Die Abgeordneten kamen am Vormittag in London zu einer Sitzung zusammen. Parlamentspräsident Bercow machte den Weg für das Votum frei, nachdem die Regierung eine abgeänderte Version eingebracht hatte. Bisher wurde das Abkommen zweimal abgelehnt. Dieses Mal geht es nur um den eigentlichen Austrittsvertrag ohne die ergänzende Politsche Erklärung, in der die Grundlinien einer künftigen Beziehung zur EU festgelegt sind. Gestern hatte May ihren Rücktritt angeboten, sollte das Unterhaus den Text annehmen.



Wenn das Parlament den Brexit-Vertrag heute billigt, würde Großbritannien am 22. Mai aus der EU austreten. Stimmt es dagegen, muss die Regierung in London bis zum 12. April einen neuen Plan vorlegen.