In London beginnt heute die Darts-Weltmeisterschaft.

Insgesamt stehen bis zum 3. Januar 95 Matches auf dem Programm. Für Deutschland sind Gabriel Clemens, Max Hopp und Nico Kurz am Start. Hopp ist als erster Deutscher morgen im Einsatz.



Am ersten Turnierabend tritt der schottische Titelverteidiger Peter Wright an. Er ist erneut einer der Favoriten. Gegen 22 Uhr wird Wright auf den Sieger der Partie zwischen dem Briten Steve West und dem Inder Amit Gilitwala treffen.



Trotz der hohen Corona-Infektionszahlen dürfen zunächst 1.000 Fans in die geschlossene Arena. Nach dem Auftakt werden allerdings vom 16. bis 23. Dezember keine Zuschauer vor Ort sein dürfen. Danach sei es noch völlig offen, wie es weitergehe, berichtet der Sport-Informations-Dienst.

