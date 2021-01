Im Verfahren um den US-Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Assange wird heute in Großbritannien mit einer Entscheidung gerechnet.

Der 49-Jährige sitzt derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis im Südosten der Hauptstadt London ein. Im Falle einer Auslieferung drohen ihm in den Vereinigten Staaten bis zu 175 Jahre Haft. Die Anhörung findet in einem Londoner Strafgericht statt und soll am späten Vormittag beginnen. Erwartet wird, dass beide Seiten im Falle einer Niederlage in Berufung gehen werden.



Die amerikanische Justiz wirft dem gebürtigen Australier Assange vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben.



