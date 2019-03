Nach der Entdeckung von Briefbomben an zwei Flughäfen und einem Bahnhof in London hat die britische Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen.

Die DIN-A-4-Umschläge waren am Flughafen Heathrow, am City-Airport und im Postraum der Waterloo Station gefunden worden. Einer der Briefe ging in Flammen auf, als ihn ein Flughafen-Mitarbeiter öffnete. Verletzt wurde niemand, auch der Flugverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Die Behörden haben bislang keine Angaben über mögliche Täter oder ein Motiv gemacht. Medienberichten zufolge waren mindestens zwei Umschläge mit Briefmarken aus Irland frankiert.