Das britische Unterhaus kommt heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Als erste Amtshandlung bestimmen die Abgeordneten den Präsidenten des Parlaments. Der ehemalige Labour-Politiker Hoyle gilt für den Posten als gesetzt. In den folgenden Tagen steht die Vereidigung der 650 Abgeordneten an. Am Freitag will Premierminister Johnson dem Parlament das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen vorlegen.