Die Außenminister der G7-Staaten setzen heute in London ihre Beratungen fort.

Themen des Treffens sind das Verhältnis zu China und Russland sowie die Konflikte in Syrien, der Ukraine, Myanmar und Afghanistan. Der britische Außenminister Raab kündigte als Schwerpunkt die Abwehr von Desinformationskampagnen aus Russland an. Er wolle über die Einführung eines Mechanismus beraten, um Lügen schnell zurückzuweisen, sagte Raab. Es ist das erste persönliche Treffen der Außenminister seit Beginn der Corona-Pandemie. Zu den G7-Staaten gehören neben Großbritannien, Deutschland und den USA auch Frankreich, Kanada, Italien und Japan.



Über die Lage der Reisebranche in der Corona-Pandemie beraten heute Fachminister der G20-Länder auf einer Videokonferenz. Auf Einladung des G20-Vorsitzenden Italien soll über Auswege aus der Krise in der Branche gesprochen werden. In vielen Ländern sind Fluggesellschaften und andere Unternehmen auf staatliche Hilfen angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.