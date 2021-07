Begleitet von Diskussionen über den Umgang der Europäischen Fußball-Union mit der Corona-Pandemie haben sich in London Tausende Fans auf das Finale der Europameisterschaft eingestimmt. Rund um Trafalgar Square und Piccadilly Circus feierten in den Stunden vor dem Endspiel zwischen Gastgeber England und Italien die Menschen ohne Abstand und Masken.

Angesichts steigender Corona-Zahlen herrschte darüber Unverständnis: Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC zählte weitere Infektionen in Zusammenhang mit dem paneuropäischen Turnier - erstmals auch aus Deutschland. Insgesamt ließen sich hierzulande 18 Infektionen mit der EM in Verbindung bringen, wie die EU-Agentur mitteilte. Insgesamt wurde in der vierten Turnierwoche im Vergleich zur Vorwoche ein leichter Anstieg auf 2.535 Infektionsfälle verzeichnet. In Ländern, in denen es Massenansammlungen wie bei der EM und keine ausreichenden vorbeugenden Maßnahmen gebe, werde erwartet, dass das Risiko von europaweiter Übertragung von Covid-19 und Varianten des Coronavirus steige, hieß es weiter.



Trotz der großen Verbreitung der als ansteckender geltenden Delta-Variante waren beim Endspiel 67.500 Zuschauer im 90.000 Plätze bietenden Wembley-Stadion zugelassen. Offiziellen Angaben zufolge sollten darunter 6.619 italienische Anhänger sein.

Lauterbach (SPD): "UEFA hat Todesfälle zu verantworten"

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erhebt erneut Vorwürfe gegen die UEFA. Er sagte dem Magazin "11 Freunde", auf dieser Fußball-Europameisterschaft liege ein Schatten. Die UEFA habe durch ihre ignorante Vorgehensweise Todesfälle zu verantworten. Mit Blick auf das Endspiel heute Abend im Wembley-Stadion in London sagte Lauterbach, durch die Zulassung von mehr als 60.000 Zuschauern sei die Situation komplett außer Kontrolle geraten. Die EM habe sich für das fatale falsche Signal missbrauchen lassen, dass die Pandemie vorbei sei.



Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, im ARD-Fernsehen. Er frage sich, wieviele Menschen sich am Abend beim EM-Finale im Wembley-Stadion anstecken würden. Ihm grause ein bisschen davor.



UEFA-Präsident Ceferin bestreitet dagegen einen Zusammenhang zwischen der Zulassung von Zuschauern und steigenden Infektionszahlen in mehreren EM-Teilnehmerländern. Gestern sagte er der BBC, dafür habe er bislang keinen Beweis gesehen.

Julia Metzner kommentiert Finale im Radio

Im Radio wird es heute Abend eine Deutschland-Premiere geben: Als erste Frau soll die 47 Jahre alte Reporterin Julia Metzner für die ARD ein großes Fußball-Endspiel kommentieren und die Vollreportage mit ihrem Kollegen Holger Dahl bestreiten. Die Kommentierung im ZDF übernimmt Final-Debütant Oliver Schmidt.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.