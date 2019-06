Die britische Polizei hat fünf Festgenommene nach einem Angriff auf ein lesbisches Paar in London wieder freigelassen.

Sie mussten eine Kaution zahlen; für Anfang nächsten Monats ist zudem eine Anhörung angesetzt. Die Festgenommenen sind zwischen 15 und 18 Jahren. Sie sollen vergangene Woche ein lesbisches Paar in einem Nachtbus in London mit homophoben Sprüchen beschimpft, ausgeraubt und dann geschlagen haben. Die Polizei hatte die Verdächtigen gestern und vorgestern festgenommen.



Nach Statistiken der Ermittler haben die gemeldeten homosexuellen-feindlichen Angriffe in der britischen Hauptstadt zugenommen. Die Zahl der Fälle stieg von knapp 1.500 im Jahr 2014 auf gut 2.300 im vergangenen Jahr.